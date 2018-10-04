وزير الدفاع يؤكد أن الشعب سيحاسب السياسيين اللذين يعتبرون أنفسهم منتخبين

حمّل وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي في تصريح للإعلام ، ما وصفه بالتجاذبات السياسية مسؤولية « الإنخرامات التي تعرفها تونس منذ سبع سنوات » مشدّدا على أن هذه التجاذبات هي « المسؤولة عن سقوط الشهداء » حسب تعبيره وقال لدى إشرافه على تأبين شهيدي الوطن ياسين الشهبي وإدريس الزواغي بالثكنة العسكرية بالعوينة : أذكّركل السياسيين الذين يدّعون أنهم يمثلون الشعب، سيحاسبكم الشعب يوما
اعتبر اليوم الخميس 04 اكتوبر 2018 وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أن التجاذبات السياسية مسؤولة ب90 بالمائة عن كل الانخرامات في البلاد
وقال الوزير في تصريح لإذاعة « شمس أف أم » على هامش موكب تأبين العسكريين الشهيدين الذين راحا أمس ضحية انفجار لغم بالقصرين، إن التجاذبات السياسية تسببت على مدى 7 سنوات في انخرامات عدة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وكذلك في انخرامات أمنية مشددا على أن هذا رأيه الشخصي
وتابع أن هذه الانخرامات مسؤولة كذلك على استشهاد العسكريين أمس
وأكد أن السياسيين الذي يدّعون أنهم منتخبون وممثلون للشعب سيأتي يوم ويحاسبهم الشعب