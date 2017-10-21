نداء تونس يرشح الدكتور فيصل حاج طيب لخوض الانتخابات الجزئية بألمانيا

اجتمعت القيادة الوطنية لحركة نداء تونس اليوم السبت 21أكتوبر 2017 وتداولت ضمن جدول أعمالها موضوع ترشح الحركة لخوض الانتخابات الجزئية بألمانيا وقررت ما يلي
– بعد الاستماع للتقرير المفصل الذي عرضه الوفد القيادي الذي تنقل منذ اسبوعين الي المانيا وما تضمنه من معطيات حول الاستعدادات الميدانية للحزب في المهجر عموما وألمانيا خصوصا فقد قررت حركة نداء تونس ترشيح الدكتور فيصل حاج طيب كمرشح لنداء تونس لخوض الانتخابات الجزئية بألمانيا وتدعو الحركة كل مناضليها ومناضلاتها في المهجر إلى التجند وراء مرشحها وتوفير كل مستلزمات الفوز الانتخابي
– وان حركة نداء تونس إذ تثمن الحركية السياسية التي أثارتها مبادرة الحزب بخصوص هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي فإنها تعبر عن استغرابها من سلوك بعض الجهات السياسية والإعلامية التي ذهبت أشواطا بعيدة في صياغة سيناريوهات خيالية لا توجد إلا في مخيلتها بكثير من سوء النية والرغبة في تشويه الحزب وقياداته وخاصة مديره التنفيذي ليتأكد اليوم أن كل ما قيل عن مخططات مبرمجة ونوايا مبيتة وتوريث مبرمج ليس سوى مجرد أحقاد دفينة تفجرت على هامش النقاش حول الاستحقاق الإنتخابي الجزئي بألمانيا ، نقاش عوض أن يركز على جوهر القضايا التي تهم المهجر و تهم القضايا الجدية للتونسيين ركز على التشكيك في نوايا نداء تونس واصطناع سيناريوهات وهمية لا توجد إلا في العقول المريضة الحاقدة لأصحابها
تمضي حركة نداء تونس مرة أخرى إلى استحقاق انتخابي جديد ستخوضه موحدة ثابتة عازمة كعادتها على تحقيق الفوز
والله ولي التوفيق
عن الهيئة السياسية
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي