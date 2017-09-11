نشرت رئاسة الحكومة منذ حين نتائج التصويت على إعطاء الثقة لأعضائها الجدد بعد جلسة طويلة و مضنية بمجلس نواب الشعب . وهي كالتالي
نتائج التصويت لمنح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد
– عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني : 153صوت
– لطفي براهم وزير الداخلية : 151صوت
– محمد رضا شلغوم وزير المالية : 153 صوت
– زياد العذاري وزير التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي : 140 صوت
– حاتم بن سالم وزير التربية : 147 صوت
– سليم شاكر وزير الصحة : 148 صوت
– عمر الباهي وزير التجارة : 150 صوت
– عماد الحمامي وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة : 148 صوت
– السيد فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني و التشغيل : 142 صوت
– خالد قدور وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة : 149صوت
– رضوان عيارة وزير النقل : 145صوت
– مبروك كورشيد وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية : 142 صوت
– توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى : 143 صوت
– حاتم الفرجاني كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الإقتصادية :147 صوت
– عادل الجربوعي كاتب الدولة لدى الشؤون الإجتماعية مكلف بالهجرة و التونسيين بالخارج : 133 صوت
– سنية بالشيخ كاتب دولة لدى وزير الصحة : 145 صوت
– هشام بن احمد كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية : 141 صوت
– سليم الفرياني كاتب الدولة لدى وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة : 144صوت
– عبد القدوس السعداوي كاتب دولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلف بالشباب : 146 صوت
– سارة رجب كاتب الدولة لدى وزير النقل : 124 صوت