محامي شفيق جراية، فيصل الجدلاوي، يدّعي أنّ له ما يكفي من المعطيات والوثائق لاسقاط الحكومة

نشر الليلة فيصل الجدلاوي « الأستاذ الفذّ المحترم » محامي المتهم بالتآمر على أمن الدولة المدعو شفيق جراية التدوينة التالية على حسابه بالفايسبوك ننقلها لقرائنا للإنارة
تعالت الاصوات المدفوعة الاجر واثث بعض الاعلاميين منابرهم الاعلامية في سابقة غير معهودة من اجل التشويه ونشر الاخبار الزاءفة ضد شفيق الجراية ونشرت الملفات القضاءبة في منابرهم دون التقيد بسرية الابحاث وهددوا بكشف اللوبيات والشبكات المرتبطة بالقصية ووصل الحد الى الطعن في مصداقية القضاء وكل ذلك من اجل تاليب الرايء العام وتحويل وجهة الابحاث ومنعونا من التواجد معهم وابداء موقفنا كفريق دفاع ورفضوا اعطاءنا حق الرد وكل ذلك من اجل الضغط على القضاء وعلى المحامين الذين لم يسلموا من حملة التشويه ومن هذا المنبر الاحظ مايلي
_1_ اتحدى كل من تدخل في هذا الملف من اعلاميين واشباههم وحتى ناءبهم السيد الصحبيبن فرج من الكشف عن اللوبيات المتجدث عنها
_2_ ان الحملة المذكورة الغرض منها تحويل وجهة القضية بعد ما انكشف من وراء القيام بها ومن هندسها وذلك من خلال شهادة الواشي الذي دفعوه للتشكي
-3- اقولها للمرة الالف اننا مطالبون بسرية الابحاث اما اذا تواصل الامر بهذا الاسلوب فاننا سنواجهكم ،وانه لدينا ما يكفي من المعطيات والوثاءق لاسقاط الحكومة برمتها فلا تدفعونا الى ذلك
_4_ الحرب سجال المهم من ينتصر في النهاية
الاستاذ فيصل الجدلاوي
وبعد هذه التدوينة المليئة بالأخطاء لا يرتكبها إلا « أستاذ مُحنّك » كفيصل الجدلاوي واصل ونشر الجملة التالية كبيرة ومُلوّنَة على نفس حسابه
« يوسف الشاهد وشاهده و مستشاره وواشبه … وصلكم الإستدعاء ولا مازال….إن شاء الله في العسكرية »
تهديد صارخ بل تطاول على رئيس الحكومة ومساعديه
تعليق : لو كان للمحامي « الفذ » وثيقةٌ واحدةٌ صحيحةٌ لماذا لم ينشرها لإنارتنا ؟ أمّا أن يُهدّد « بِلْفِسْتِي » كما يقول المثل فذلك يدلّ أن سلاحه فُوشيك منِدِّي