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ليلى طوبال تقاضي الرئيس المؤقت الطرطور محمد المنصف المرزوقي

ليلى طوبال تقاضي الرئيس المؤقت الطرطور محمد المنصف المرزوقي

سياسة, عربي | 11/02/2017 |
Bardo-Tartour tunisie

بعد تصريح الرئيس المؤقت الطرطور محمد المنصف المرزوقي على قناة الخنزيرة وشتمه الشعب التونسي بالكذابleilaوالمنافق وغير ذلك من السب نشرت الفنانة المسرحية ليلى طوبال النص أسفله على صفحتها بالفيسبوك

صباح الخير
بعد ما سمعت تصريح المرزوقي على قناة الجزيرة … المرّة هاذي مانيش باش نجاوب بتدوينة فايسبوكية… أنا المواطنة التونسية ليلى طوبال… سأقاضي المنصف المرزوقي بما يخوّله لي القانون من أجل هتك وتشويه سمعة الشعب التونسي على قناة أجنبية

مبادرة شجاعة من فنانة أصيلة تستحق الدعم والمساندة من كل التونسيين الأحرار

اسمعوا ما قال الطرطور

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marzouki moncef tartour tunisie