شفيق جراية يقود وفدا برلمانيا تونسيا في ليبيا

استقبل السيد / بداد قنصو وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني السيد صباح يوم الاحد الموافق 9-4-2017، وفداً من الجمهورية التونسية الشقيقة المتمثل في نائب رئيس مجلس نواب الشعب ( اسمه غير مذكور ) و الناطق الرسمي باسم مجلس النواب السيد ’’ المنجي حرباوي ’’ و رئيس لجنة التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب السيدة ’’ ابتسام الجبابلي ’’ وخلال اللقاء الذي حضره عاشة المهدي شلابي عضو مجلس النواب الليبي و المهندس معاذ رافع مسعود عضو مجلس النواب الليبي والسيد / احمد الشارف الصغير عضو مجلس النواب عن سبها و رئيس كتلة المسار الوطني بالبرلمان الليبي السيد/علي احمد التكالي و د. علي ابوزريبة عضو برلمان ليبيا حيث نوقش أوجه التعاون القائم بين ليبيا والجمهورية التونسية في مجال الحكم المحلي و الادارة المحلية و العمل البلدي وبعض الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلدين إضافة إلى تبادل الأفكارو الخبرات فيما يتعلق بتوفير الدعم والاستقرارمن البلدين
المصدر : حكومة الوفاق الوطني، وزارةالحكم المحلي
ذكرنا شفيق جراية ولم نذكر عبدالفتاح مورو، النائب الحقيقي لرئيس مجلس نواب الشعب، لأن الصور التي نشرها مصدرنا ليس فيها إلا شفيق جراية الذي ترونه يترأس الوفد و يقود النقاش ولا وجود لأي أثر لعبد الفتاح مورو
الصور المصاحبة حيث نرى شفيق جراية من نفس المصدر