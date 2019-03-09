يا بو قلب ! وزير صحة يوسف الفاشل يعلن وَفِيات أطفال بالجملة في مستشفى الرابطة

تعلن وزارة الصحة بأسف شديد انه تم تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة خلال يومي 7 و8 مارس 2019
وقد اتخذت في الإبان إدارة المركز بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي التدابير والاجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع
كما قرّرت الوزارة فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصّة للوقوف على الأسباب الحقيقيّة التي كانت وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليّات. وسيتم الاعلان عن نتائج البحث إبّان انتهاء التحقيق
هذا، وقد أدّى وزير الصحة الدكتور عبد الرؤوف الشريف صباح اليوم السبت 9 مارس 2019 زيارة اطّلاع للمركز ولمساندة جهود الاطار الصحي
المصدر :بـــــــــــــــــــــــــلاغ وزارة الصحة
تعليق الدكتورة ألفة يوسف
أقسم أنه لو متنا جميعا لن يستقيل أحدٌ ولن يعزل احد
أكرر، تونس بين أيدي ضباع السياسة…لن يرحلوا الا اذا استأسدنا
رحم الله الرضع
ورحم الله تونس