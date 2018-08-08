يابو قلب ! حركة النهضة لِخْوانْجية تساند وزيرها الفاشل عماد الحمامي مساندة كاملة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، امس الثلاثاء 07 اوت 2018، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد استعرض رئيس الحركة في مستهل الجلسة فحوى اللقاء الذي جمعه برئيس الدولة صباحا والذي تناول الأوضاع العامة في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وجدّد خلاله التأكيد على أهمية التوافق سبيلا وحيدا لحل مشكلات البلاد اليوم وغدا كما كان بالأمس وهو ما صنع الاستثناء التونسي، كما سلّمه رسالة تضمنت موقف حركة النهضة من مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة واستمع لمقاربة السيد الرئيس حول المسائل المتعلقة بالارث من جهة ولمسائل الحريات الشخصية وما هو مبرمج للحسم في الأفق القريب وما هو مفتوح للتداول. كما تناول المكتب التنفيذي جملة من القضايا كان ابرزها
1. تقديم مشروع حول رؤية الحركة للحكم المحلي خلال المرحلة القادمة وتقرر اعتماد البرنامج المقدم من طرف مكتب التخطيط والحكم المحلي ومكتب الإعداد للندوة السنوية مادة رئيسية للندوة السنوية المزمع عقدها نهاية شهر سبتمبر المقبل وإدارة حوار حولها داخل قواعد الحركة وانصارها لتعميق النقاش والترويج لثقافة الإدارة المحلية
2. ضبط برنامج واقعي للوفاء بالوعود الانتخابية التي تم التعبير عنها خلال الحملات الانتخابية ووضع أولويات تساعد على الحد من معاناة المواطنين وتعكس المقاربة التشاركية التي اولتها مجلة الجماعات العمومية أهمية كبيرة
3. وبمناسبة انعقاد عدد من المؤتمرات المحلية، هنأ المكتب التنفيذي القيادات المنتخبة داعيا إياهم الى بذل الجهد من اجل المزيد من الاشعاع الداخلي والخارجي بما يساعد على المصالحة بين المواطنين والفضاء السياسي عموما
4. التعبير عن المساندة الكاملة لما يتعرض له الوزير عماد الحمامي من حملات دعائية ممنهجة تستهدف الإساءة الى شخصه والى جهوده المبذولة خدمة لقطاع الصحة
حركة النهضة
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