عبير موسي تقول لبنت صدرين : اللعنة لك ولهيئتك يا عميلة

في اجتماع حاشد بمناضلي الحرب الدستوري الحر وإطاراته بمناسبة الذكرى 62 للإستقلال توجهت عبير موسي رئيسة الحزب بخطابها إلى سهام بنت صدرين ، رئيسة ما يسمى هيئة الحقيقة والكرامة التي ما فتئت تحرّف تاريخ الحركة الوطنية وتتهجم على رموزها، بقولها : اللعنة و ألف لعنة لك ولهيئتك يا عميلة
أنت العميلة ومن جاء بك إلى هذه الأرض الطيبة هو العميل . نحن هنا أحببتم أم كرهتم .سنكنسكم بقوة القانون
تونس حرة مستقلة ذات سيادة يا لعينة يا عميلة
وقد تحدت الأستاذة عبير المذكورة بنت صدرين بقولها : أتحداك أن ترفع بي قضية فأنا مستعدة للبقاء في السجن مائة سنة عما قلت