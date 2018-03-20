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عبير موسي تقول لبنت صدرين : اللعنة لك ولهيئتك يا عميلة

عبير موسي تقول لبنت صدرين : اللعنة لك ولهيئتك يا عميلة

سياسة, عربي | 20/03/2018 |

في اجتماع حاشد بمناضلي الحرب الدستوري الحر وإطاراته بمناسبة الذكرى 62 للإستقلال توجهت عبير موسي رئيسة الحزب بخطابها إلى سهام بنت صدرين ، رئيسة ما يسمى هيئة الحقيقة والكرامة التي ما فتئت تحرّف تاريخ الحركة الوطنية وتتهجم على رموزها، بقولها : اللعنة و ألف لعنة  لك ولهيئتك يا عميلة

أنت العميلة ومن جاء بك إلى هذه الأرض الطيبة هو العميل . نحن هنا أحببتم أم كرهتم .سنكنسكم بقوة القانون

تونس حرة مستقلة ذات سيادة يا لعينة يا عميلة

وقد تحدت الأستاذة عبير المذكورة بنت صدرين بقولها : أتحداك أن ترفع بي قضية فأنا مستعدة للبقاء في السجن مائة سنة عما قلت

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