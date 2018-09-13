حزب النهضة منزعج من لباس النائبة نادية زنقر

قلتلكم ما يصفاوش وعمرهم ما يتبدلو
بلغني أن نوابا من حزب النهضة منزعجون من لباسي ويرون أنه غير محتشم رغم أنهم على بينة من ان الدستور الذي شاركوا في وضعه يكفل الحريات الفردية وحرية الضمير. ولكن تفكيرهم لم ولن يتغير على ما يبدو مهما وضعنا من قوانين. بعضهم لم يتوقف عند حدود الانزعاج. بل أرسل لي من الزملاء من يدعوني إلى أن » أستر روحي ». البعض الآخر يذكر أنه من شدة روعه غادر قاعة الجلسات..! (ما يحملوش ههههه) .لم يهتموا بمداخلاتي ولا بالعمل الذي اقوم به داخل المجلس وخارجه لم يهتموا بأدبي واحترامي للجميع أيا كان لباسهم .فالمرء لا يقاس عندي باللباس بل ومعاملاته مع الآخرين فهل من حقي أن أقول أن ملابسهم لا تعجبني؟ لا أرى ذلك من حقي تلك حريتهم الفردية.
كنت أود أن يتوجهوا لي ليا بالخطاب مباشرة حتى اتمكن من الرد ولكنهم يخيرون دائما حديث التراكن..والطرق الملتوية
أريد أن أقول لهم: لن اتغير لانني مقتنعة اقتناعا تاما بعملي ولباسي طالما أني لم أعتد على حرية أحد ومن لا يعجبه ذلك يمكنه أن يغادر
قلتلكمشي ما يصفاوش وما يتبدلوش مهما قالو ومهما عملو