راشد الغنوشي ونهضته يدعوان إلى سحب الترخيص لبيع الخمور بمدينة الجم

تناول المكتب التنفيذي للحركة في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 22 مارس 2017 بإشراف رئيس الحركة ( راشد الغنوشي ،البيان الأصلي لم يُسمِّه ) جملة من القضايا الوطنية والحزبية كما تابع الأوضاع العامة بالبلاد. انتهى المكتب التنفيذي إلى ما يلي
1. تأكيد موقف الحركة المبدئي بتعزيز أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل و بمنع كل أشكال العنف ضدها والتمييز على أساس الجنس. كما قرر المكتب التنفيذي تنظيم ندوة حوارية موسعة بحضور مختصين حول مشروع القانون الأساسي المعروض على مجلس نواب الشعب المتعلق بمنع العنف ضد المرأة
2. دعوة الحكومة لأخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لحالة الاحتقان المتصاعد بمدينة الجم من خلال سحب الترخيص لبيع الخمور بالمدينة حمايةً للأمن العام
3. إعطاء إشارة الانطلاق لعقد مؤتمرات تجديد الهياكل المحلية والجهوية للحركة تحت شعار « تجديد الهياكل من أجل الإصلاح والتطوير » وفق رزنامة تمتد على كامل شهر أفريل القادم. كما أوصى المكتب التنفيذي باحترام الإجراءات والتراتيب المنظمة لهذه المؤتمرات تجسيدا لمبادئ الشفافية والديمقراطية وتكافئ الفرص بين كل المترشحين المتنافسين على خدمة تونس من خلال هياكل الحركة ومؤسساتها وفق مخرجات المؤتمر العاشر وفي إطار سياسة التوافق
4. تثمين نجاح المؤتمر التأسيسي للمجلس الاقتصادي للأحزاب السياسية الإفريقية الذي انعقد بتونس يومي 18 – 19 مارس الجاري بمبادرة من حركة النهضة وتثمين نتائجه وخاصة انتخاب السيد عمر بلخيرية رئيسا للمجلس واختيار تونس مقرا لمكتبه. كما أكّد المكتب التنفيذي على أهميّة تفعيل هذا المجلس وتأهيله ليكون قاطرة لتعزيز علاقات تونس الاقتصادية بدول إفريقيا وتنمية فرص الاستثمار المتبادل
حركة النهضة
مكتب الإعلام والاتصال
بلاغ إعلامي للمكتب التنفيذي لحركة النهضة