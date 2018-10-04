رئيس بلدية طبلبة ،الخوامجي، يرفض دفن الشهيد في مربع الشهداء

علمنا وتأكدنا أن رئيس بلدية طبلبة ،الخوامجي رياض نويرة ، رفض أن يدفن شهيد الوطن الجندي ادريس الزواغي الذي سقط ضحية انفجار لغم بجبل شعامبي وضعه أبناء راشد الغنوشي ،بمربع الشهداء بمقبرة المدينة
وأمام اصرار المواطنين وغضبهم تدخلت السلطة المحلية في شخص المعتمد تنازلا أمام ضغط الأهالي
لا عجب أن يتصرف رئيس بلدية خوامجي نهضاوي مثل هذا التصرف فهم يعتبرون جنودنا وأمنيينا طواغيت . ألم يقل مرشدهم راشد الخريجي الغنوشي : أن الجيش غير مضمون و أن البوليس غير مضمون كذلك؟
وأخيرا كُرِّم الشهيد في جنازة مهيبة بأن يدفن في مربع الشهداء رغم أنف الخوامجي رئيس البلدية ورغم أنف الغنوشي وأذنابه