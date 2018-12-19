دونالد ترامب يعطي الأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا و بسرعة

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة سي.ن.ن ، اليوم الأربعاء 19 ديسمبر ، إنه يجري التخطيط حالياً لسحب القوات الأمريكية من سوريا « بشكل كامل » و : سريع
وأضاف المسؤول أن القرار اتخذ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالما أشار إلى رغبته في الخروج من سوريا
بدوره، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الكولونيل روب مانينغ، لـسي.ن.ن: في هذا الوقت، نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة
وذكرت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أعطى أمرا للجيش الأمريكي بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا
ووفقا للمسؤول فإن الجيش الأمريكي يعمل على تنفيذ أمر ترامب بسرعة
ونفى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة أي تغيير في الوجود الأمريكي بسوريا. وقال التحالف في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر إن : أي تقارير تشير إلى تغيير في موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوجود العسكري في سوريا باطلة ومصممة لزرع الارتباك والفوضى
فيما قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، هذا الشهر إن الولايات المتحدة بحاجة لتدريب آلاف المقاتلين المحليين لضمان هزيمة دائمة للمجموعة الإرهابية
ولدى الولايات المتحدة أكثر من 2000 جندي في سوريا؛ حيث يقومون في الأساس بتدريب القوات المحلية لمحاربة تنظيم داعش
ولقد حققت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد بعض النجاح في الآونة الأخيرة ضد الجماعة الإرهابية؛ وهي على وشك السيطرة على آخر بلدة كبيرة تحت سيطرة داعش شرق نهر الفرات
وقد تم مؤخراً توجيه القوات الأمريكية من قبل وزير الدفاع جيمس ماتيس لإنشاء مراكز مراقبة على طول الحدود السورية التركية كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من التوترات بين تركيا والحلفاء الأكراد في الحرب ضد داعش
وكانت صحيفة « وول ستريت جورنال » قد ذكرت في وقت سابق خبر الانسحاب الأمريكي المخطط له
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في سبتمبر الماضي، أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا قريبا بشأن وجود قواتها في سوريا، بعد القضاء على تنظيم « داعش » الإرهابي
وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية « داعش » كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا
بدأنا بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن
أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بيانا، الأربعاء، بشأن القوات الأمريكية المتواجدة فيسوريا
وجاء في بيان ساندرز أنه : قبل 5 سنوات، كان داعش تنظيما قويا وخطيرا للغاية في الشرق الأوسط، والآن هزمته الولايات المتحدة
وأضافت أن : هذه الانتصارات على داعش في سوريا لا تعني نهاية التحالف العالمي أو حملته
وتابعت : لقد بدأنا بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة
واستكملت بأن : الولايات المتحدة وحلفاؤنا على استعداد لإعادة الانخراط على جميع المستويات للدفاع عن المصالح الأمريكية كلما دعت الضرورة، وسنواصل العمل معا لحرمان الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من التمويل والدعم وأي وسيلة لاختراق حدودنا
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال عبر حسابه على موقع « تويتر »: لقد هزمنا داعش في سوريا، وهذا السبب الوحيد لوجود (القوات الأمريكية) هناك خلال رئاسة ترامب