حِزْبُ عُنْفِ الدولة

حزب الدولة، وُلِد ميّتا، لأن الدولة لا تبني الأحزاب، بل الأحزاب بتعددها هي من يبني الدولة. علماء الاجتماع، ومنهم « ماكس فيبر »، تحدثوا عن تَجرُّد الدولة، وعن الدولة « الفوق » في علاقتها بالمواطن وبالمشهد السياسي. لكن ما عايشناه، بعد اجتماعات تأسيس حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بين مختلف ولايات الجمهورية وخاتمتها المنستير، كان عنف الدولة ضد طبيعة التشكل المجتمعي والسياسي الديمقراطي، مما يثير الرعب لدى المواطن ممن يحكمون اليوم بعنف وعنجهية وتسلط وسطو
لقد تم تركيع مؤسسات الدولة، وتوظيف أعوان الدولة ومسؤوليها الإداريين والولاة والمعتمدين والعمد ورؤساء البلديات والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية والوزراء والموعودين بالكراسي… لتأمين حضور الاجتماعات والإعلان عن ميلاد « حزب كبير ». وهنا، تحديدا، كانت الولادة قيصرية لجنين ميّت، يرونه عملاقا جذابا جميلا مشعا مؤثرا باسم هو ملك مشترك لكل التونسيين: « تحيا تونس ». لكن مولودهم سراب ما يحلمون به. فاجتماعاتهم شبيهة باجتماعات بن علي السياسية التي ظل الجميع يبحثون منذ 2011 عمن كان يؤثثها بعشرات الآلاف ممن لا أثر لهم بعد ذلك. هؤلاء هم من أثثوا اجتماعات حزب الشاهد، حزب الدولة بأيدي حكومة اللحظة، ويوم يغادر الحكومة سيبحثون عنهم مجددا، فلن يجدوا غير الأشباح المتنقلة بين المراكب المسافرة غير الغرقى
بقلم جوهر الجموسي
للصورتين شبه واضح
التعليق مسموح لأصحاب الرأي الحر، حتى إن كان مختلفا. أما المرتزقة أعوان الحكومة ممن يتقاضون أجرهم مقابل مهاجمة أحرار الكلمة، فرجاء حفظ ما تبقى لديهم من ماء الوجه ومن حياء بعد أن انفضح أمرهم. الجميع يعرف الجيش الفايسبوكي للحكومة مهما ارتدوا من ملابس الحيادية والرقص بين المربعات والمكعّبات