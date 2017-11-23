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حركة النهضة تستغرب إقحام « الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين » ضمن المنظمات الإرهابية

حركة النهضة تستغرب إقحام « الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين » ضمن المنظمات الإرهابية

سياسة, عربي | 23/11/2017 |
tunisie terroriste-ghannouchi-et-karadhaoui

خلافا لما تتداوله بعض وسائل الاعلام، فإنه لا علاقة لرئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي بالقائمة الصادرة مؤخرا من طرف بعض الدول والتي تضع بعض الافراد terroriste ghannouchi et karadhaouiوالمنظمات على لائحتها للإرهاب

ويهمّ حركة النهضة أن توضّح للرأي العام الآتي

1. أن الزج باسم الأستاذ راشد الغنوشي في هذا المجال محاولة يائسة لتشويه فكره ومسيرته النضالية الطويلة من أجل الحرية والديمقراطية ومقاومة الاستبداد والتطرف والإرهاب

2. أن القائمة الاسمية للمصنفين تضمّ 11 شخصا لا يوجد من بينهم الأستاذ راشد الغنوشي

3. أن حركة النهضة تحتفظ بحقها في تتبع الأطراف المروجة لهذه الافتراءات

4. استغراب حركة النهضة من اقحام الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ضمن مثل هذه القوائم، داعية الى تحييد المؤسسات والعلماء المشهود لهم بالنزاهة والتسامح والتعلق بروح الاجتهاد عن التجاذبات والصراعات

حركة النهضة

مكتب الإعلام والاتصال

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تعليقنا على هذا البيان هو : كاد المُريب أن يقول خذوني أو المجراب تحُكُّو  مْرَافْقُو