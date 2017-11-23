إضافة « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » إلى قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين إضافة كيانين اثنين و11 فردا إلى قوائمها المحظورة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أفادت به اليوم وكالة « واس » السعودية للأنباء
وقالت الوكالة في بيان إنه قد تم تصنيف كل من المجلس الإسلامي العالمي « مساع »، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضمن القائمة
وقالت إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة
وأفادت الدول الأربع بأن الدوحة زودتهم بجوازات سفر وعينتهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم
كما أكدت الدول المقاطعة للدوحة استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، مبينة أن السلطات في الدوحة لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي
أما بالنسبة لقائمة الأشخاص الذين أدرجتهم الرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة على قائمة الإرهاب، فهم كالآتي
1 – خالد ناظم دياب
2 – سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر
3 – ميسر علي موسى عبدالله الجبوري
4 – محمد علي سعيد أتم
5 – حسن علي محمد جمعة سلطان
6 – محمد سليمان حيدر محمد الحيدر
7 – محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد
8 – السيد محمود عزت إبراهيم عيسى
9 – يحيى السيد إبراهيم محمد موسى
10 – قدري محمد فهمي محمود الشيخ
11 – علاء علي علي محمد السماحي
وقالت الدول الأربع إن الخطوات والقرارت المتخذة جاءت على ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومحاربة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه.
كما بينت أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها
المصدر: واس
الصورة المصاحبة : قيادة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين و من بينهم التونسي الإخواني راشد الغنوشي