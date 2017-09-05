ثمانية أحزاب تدعو إلى تأجيل الإنتخابات البلدية

اجتمعت 08 أحزاب موقعة على البيان أدناه لتقييم المناخ الانتخابي وتحديد السبل الكفيلة بنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، وبعد اتفاقها على تقييم الوضع العام للمناخ الانتخابي وما يتطلبه من إجراءات قانونية ولوجستيكية تمّ عقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 لعرض تقييمها ورأيها بخصوص إنجاح الاستحقاق الانتخابي للبلديات وإرساء الحكم المحلي وفق ما جاء في الفصل السابع من الدستور وتأسيسا للديمقراطية المحلية كأحد الأركان الأساسية لبناء الديمقراطية وتدعيم أسسها. وفي ما يلي نص البيان الذي تمّ توزيعه على الصحافة