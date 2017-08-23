على اثر التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو وجدي غنيم، استدعت وزارة الشؤون الخارجية السيد عمر فاروق دوغان، سفير جمهورية تركيا بتونس إلى مقر الوزارة صبيحة اليوم، الأربعاء 23 أوت 2017، للتعبير عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات واستغرابها من استغلال هذا الشخص لإقامته في تركيا للتهجّم على الدولة التونسية ورموزها
واعتبارا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، فقد دعت الخارجية التونسية الدبلوماسي التركي إلى إبلاغ عاصمته طلب الحكومة التونسية أن تتبنى السلطات التركية رد فعل سريع على هذه التصريحات المشينة وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد هذا الشخص
وفي ردّه، أكّد السفير التركي تفهّمه الكلي للموقف التونسي واعتبر تصريحات المدعو غنيم « غير مقبولة » وأنه تابع ردود فعل الرأي العام التونسي التي تلت التصريحات والتزم بإبلاغ سلطات بلاده بفحوى اللقاء الذي دار اليوم بمقر الوزارة
تونس تطلب رسميا من تركيا أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد المدعو وجدي غنيم
على اثر التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو وجدي غنيم، استدعت وزارة الشؤون الخارجية السيد عمر فاروق دوغان، سفير جمهورية تركيا بتونس إلى مقر الوزارة صبيحة اليوم، الأربعاء 23 أوت 2017، للتعبير عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات واستغرابها من استغلال هذا الشخص لإقامته في تركيا للتهجّم على الدولة التونسية ورموزها