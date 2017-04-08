تونس تستنكربشدة عملية الدهس في السويد وتصمت عن الإعتداء الأمريكي على سوريا

أصدرت وزارة الخارجية التونسية، صباح اليوم السبت 8 أفريل على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ، البيان التالي
تونس تستنكر بشدة عملية دهس مواطنين أبرياء في السويد
تعبّر تونس عن استنكارها الشديد للعملية الإرهابية الجبانة المتمثلة في دهس عدد من المترجلين في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم بعد ظهر الجمعة 07 أفريل 2017، ما تسبب في سقوط ضحايا أبرياء بين قتلى وجرحى
وتؤكد تونس تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب السويدي الصديق وتتقدم بأحرّ عبارات التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين
كما تجدد دعوة مختلف أطراف المجتمع الدولي إلى مزيد التنسيق والتعاون لمحاصرة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعها ودرء خطرها المتنامي على أمن الدول واستقرارها
أما فيما يخص الإعتداء الأمريكي بالصواريخ على سوريا الشقيقة فإن الوزارة خيرت الصمت في الوقت الحالي