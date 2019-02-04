تركيا تُسلِّم مصر قياديا إخوانيا حُكِمَ عليه بالإعدام

أعلن الإعلامي والناشط السياسي المصري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين هيثم خليل، أن تركيا قامت بترجيل شاب مصري يدعى محمد عبد الحفيظ إلى مصر مطلوب للحكم عليه بالإعدام
أعلن الإعلامي والناشط السياسي المصري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين هيثم خليل، أن تركيا رحّلت شابا مصريا يدعى محمد عبد الحفيظ إلى مصر، حيث حُكِمَ عليه بالإعدام
ونشر خليل صورة متداولة لعبد الحفيظ أثناء ترحيله، وتشير الأنباء إلى أنه تم توقيفه في مطار أتاتورك اسطنبول في الـ17 من شهر جانفي الفارط، حيث أبلغ الجانب التركي بأنه معارض ومحكوم بالإعدام في بلاده بقضية : النائب العام المصري
وأضاف خليل ; أن تركيا قررت تسليم عبد الحفيظ للسلطات المصرية في سابقة تعد الأولى من نوعها
المصدر: تويتر + روسيا اليوم
الصورة من تويتر : الشاب المصري أثناء ترحيله