بعد اليوم، النهضة الإخوانية لن تستطيع التملُّصَ من تهمة القتل العمْد

كشفت اليوم الخميس 10 جانفي 2019 هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي جملة من التطورات والحقاىق الجديدة حول الجهاز السري لحركة النهضة. غير أن المعطى الاشد خطورة هو الاعلان عن توجيه قاضي التحقيق في المكتب الثاني عشر إلى المتهم بادارة الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر تهمة القتل العمد للشهيد محمد براهمي. وأمام هذا المنعرج الخطير في الملف فان التيار الشعبي
-يعتبر ان الاتهام الموجه إلى أحد أعضاء الجهاز السري لحركة النهضة بالقتل العمد، يؤكد المسوؤلية الجزائية لحركة النهضة التي طالما دفعت عن نفسها هذه التهمة
-يهيب بالقضاة الشرفاء المضي قدما في ممارسة دورهم بكل استقلالية وعدم الخضوع للضغوط التي تمارس عليهم لكشف الحقيقة كاملة
-يحمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسوؤلية تبعات تخليهم عن أداء دورهم واستمرار إرادة طمس الحقيقة وسياسة الافلات من العقاب
-يتوجه إلى القوى الوطنية كافة لتحمل مسوؤليتها التاريخية ولعب دورها في الضغط لكشف كل حقيقة الجهاز السري والاغتيالات السياسية وكل الجرائم التي ارتكبت في تونس خلال السنوات الماضية وصونا لمستقبل الوطن والشعب
الأمين العام للتيار الشعبي
زهير حمدي