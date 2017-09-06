بعد التشاورمع الرئيس الباجي ،يوسف الشاهد يجري تحويرا على التركيبة الحكومية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاربعاء 06 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وتناول اللقاء تقييما للعمل الحكومي وضرورة القيام بتحوير جزئي على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية على أساس مدى تقدمها في تحقيق أهداف اتفاق قرطاج
كما استعرض اللقاء نتائج اللقاءات التشاوريّة التي أجراها رئيس الحكومة مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على اتفاق قرطاج، والتي تمّ فيها التأكيد على أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة المقبلة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك : الحرب على الإرهاب، الحرب على الفساد، الحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي
كما تناول اللقاء نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج والمساندة للحكومة، والذي تمّ خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية في الفترة المقبلة والاتفاق على اعتماد منهجية تشاركية لتحقيق هذه الأهداف وفق رزنامة مضبوطة
وقرر رئيس الحكومة،عملا بأحكام الفصلين89 و92 من الدستور، وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية، إجراء تحوير على التركيبة الحكومية عين بمقتضاه السيدات والسادة الوزراء
السيد عبد الكريم الزبيدي : وزير الدفاع.
السيد لطفي براهم : وزير الداخلية.
السيد محمد رضا شلغوم : وزيرالمالية.
السيد زياد العذاري : وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
السيد سليم شاكر : وزير الصحة.
السيد عماد الحمامي : وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
السيد حاتم بن سالم : وزير التربية.
السيد عمر الباهي : وزير التجارة.
السيد خالد قدور : وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
السيد فوزي بن عبد الرحمان : وزير التكوين المهني والتشغيل.
السيد رضوان عيارة : وزير النقل.
السيد مبروك كرشيد : وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
السيد توفيق الراجحي : وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
كتاب الدولة
السيد حاتم شهر الدين الفرجاني : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية.
السيد سليم الفرياني : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
السيد هشام بن أحمد : كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الخارجية.
السيدة سنية بالشيخ : كاتبة دولة لدى وزير الصحة.
السيدة سارة رجب : كاتبة دولة لدى وزير النقل.
عادل الجربوعي : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج.
السيد عبد القدوس السعداوي : كاتب دولة لدى وزيرة الشباب والرياضة مكلف بالشباب