الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم السبت 02 فيفري 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون والأعضاء الثلاثة الجدد المنتخبون حسناء بن سليمان، بلقاسم عياشي وسفيان العبيدي
ثمّ استقبل رئيس الدولة كامل أعضاء الهيئة، واستعرض اللقاء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخابات لانجاح المحطات الانتخابية القادمة، وتمّ التأكيد على ضرورة أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها الدستورية وأهميّة توفير المناخات الملائمة لضمان مشاركة مكثّفة للناخبين في أحسن الظروف