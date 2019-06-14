النائبة مريم بوجبل صوّتت ضد تنقيح القانون الإنتخابي وستصوت ضده ولو تكرر الأمر 99 مرة

الى كل الذين لم يستصيغوا او لم يفهموا تصويتي البارحة ضد قانون تنقيح الانتخابات
كنت عبرت على موقفي الشخصي من مسألة مراجعة قانون الانتخابات ونحن على مشارف موعد انتخابي وقلت اني قد لا اكون ضد التنقيح شريطة ان يستجيب هذا الاخير لعدة شروط منها تقييم القانون الحالي وانعكاساته على المشهد السياسي ومنها ايضا وجوب ايجاد محكمة دستورية تبت في الامر ومنها تمرير قانون احزاب وقانون اخلقة العمل السياسي وغيرها من الشروط والضمانات التي تنآى بنا عن توظيف القانون الانتخابي لاقصاء منافس كائنا من كان هذا المنافس
صوتت ضد لاني لا اساوم، صوتت ضد لاني ارفض ان اكون وصية على الشعب وان اصادر رايه، صوتت ضد لاني اؤمن بالتداول على السلطة وخاصة صوتت ضد لاني خلت اني انتمي الى كتلة « الحرة » واعتبرت نفسي « حرة » حيث لا يمكن لكتلة تحمل هذا الاسم ان لا تعمل بمعناه وابعاده.
قد نقبل بالتوافقات وبالتحالفات حتى وان كانت على خلفية اغراض انتخابية وغير مبنية لا على رؤى ولا على برامج ولكن ان يصل الامر الى الانضباط الاعمى والى مخالفة المبادئ التي اؤمن بها فهذا ارفضه حتى وان كلفني الامر الاستقالة واعتزال السياسة نهائيا والى الابد.
صوتت ضد وان تكرر الامر 99 مرة سأصوت ضد في كل مرة
النائبة مريم بوجبل