النائبة فاطمة المسدي تسأل يوسف الشاهد عن عودة « لحم الغنوشي النَّتِنِ » وماذا فعل به

تقدمت اليوم النائبة فاطمة المسدي بسؤال كتابي الى السيد رئيس الحكومة حول تصريحات السيد مختار بالنصر هذا نصه
نص الموضوع
حول تصريحات السيد مختار بالنصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أفاد بعودة ألف إرهابي تونسي من بؤر الإرهاب. سؤالي له التفرعات التالية
– أولا: من اتخذ القرار بعودة الإرهابيين في تغييب تام للسلطة الأصلية الدستورية وهو مجلس النواب؟
– ثانيا: لماذا لم تعلم وزارة الداخلية المسؤولة الأولى على أمن البلاد عن ذلك العدد ومن أين أتوا تحديدا وكيف عادوا وأين هم الان؟ هل تعهد بهم القضاء بموجب قانون الإرهاب أم هم تحت الإقامة الجبرية؟ وهل هناك تعاون مع السلطات السورية لأخذ الملفات الأمنية التي تدينهم بالجرائم الإرهابية المرتكبة بسوريا؟ وهل لبلادنا الوسائل اللوجستية من سجون خاصة ذات السلامة العالية وفرق أبحاث وجهاز قضائي قادرين على مواجهة هذا العدد الضخم من الإرهابيين والذي يبدو أنهم في تزايد من يوم لآخر في حين أن الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا والدنمارك رفضت بصورة قطعية عودة الإرهابيين؟
وهل القرار المتخذ في عودتهم قرار سيادي مستقل أم تحت تأثير أجندات دولية علما وأن القانون الدولي المتعلق بمواجهة الإرهاب يتيح محاكمة الإرهابيين بمحاكم الدول المرتكبة فيها الجرائم الإرهابية؟
وفي الختام هل تحولت تونس في عهدتكم الي مشروع مقبرة للنفايات الإرهابية (عودة اللحم النتن)؟
والسلام
النائبة فاطمة المسدي