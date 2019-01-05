المعنويات والماديات… من الأقوى؟

يدور على مرأى ومسمع من الرأي العام الواسع سباق وتنافس على اكتساب مساندة ومشاركة أبناء نداء تونس. نجد في الطرف الأول حكومة ونوابا ومنتمين للنداء يبدهم السلطة ووراءهم قوة السلطة بما عندها من أدوات الترغيب والترهيب وبما يدعمها من أصحاب الامكانيات الرنانة، وفي الصف المقابل نجد من لم يبق لديهم إلا صداقة الباجي قائد السبسي بما عنده من قيمة معنوية ولكن أيضا بما افتك منه من سلطة قرار
الماديات مقابل المعنويات. إلى فائدة من سيكون الحسم في النهاية ؟ نعرف أن التونسيين أصحاب عشرة ويراعون دور الباجي في كل ما حصل لهم في خصوص إخراجهم من العدم السياسي إلى الوجود، لكن يا حبيبي فيه مصالح ومواقع ومنافع ‘اللي تذهب الشيرة’ وتقلب الصديق الوفي إلى ناكر ونافر وغير مستعرف. لكن أيضا هناك حَكََم (بفتح الحاء والكاف) قد ينساه الطرفان، ذلك الذي هذه المرة سوف يغور في أغوار كل واحد منهما ويحكم إما على الاثنين بالسلب، وتدخل تونس في بحث كبير عن معوض هو الآن مفقود ونظن أن ذلك لمدة، أو تختار أحد الطرفين لما سيقدمه من نقد ذاتي معمق ومقنع ومن توجه متجدد على أساس دورس النجاح والفشل. هذه إحدى معادلات الأيام والاسابيع والأشهر القادمة المطروحة على جزء من التونسيين، من الذين لم يخرجوا من فضاء النداء التاريخي ولكنهم لازالوا حائرين في أمر النداء
بوجمعة الرميلي