أمر حمّة الهمامي غريب وعجيب إذ صرّح البارحة على أمواج موزاييك ف م أنه لم يفهم أسباب الإيقافات التي وقعت هذه الأيام خلط فيها بين الفساد وتطاوين وبورقيبة والإيقافات وتصفية الحسابات والمنظومة وابن علي والرموز وغيرها، مستهدفا بذلك التشكيك فيما تقوم به الحكومة من جهد وإثارة الريبة والبلبلة حول الإيقافات التي تناولت أسماء ما كان يتصور مواطن أنها يمكن أن يتم إيقافها أو حتى مجرد اتهامها
فبعد خدماته التي قدمها لفرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مونبليزير ها هو اليوم يتقدم للدفاع عن أباطرة الفساد وحيتانه تحت ستار عدم الفهم وإثارة التساؤلات الوهمية، إن لم تفهم يا حمة وأنت في أرذل العمر فإن شعبنا يفهم جيدا مؤدّى كلامك، الوقوف اليوم مع الحكومة في حربها ضد الإرهاب واجب لا يعدله واجب آخر وكل تخلف أو تشكيك فليس إلا خيانة للوطن وأبنائه
أنس الشابي