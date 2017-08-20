الزِّفْتْ الاخواني وجدي غنيم يُكفِّر الرئيس الباجي ويُغازِل الغنوشي

استهدف الداعية الزفت الاخواني المصري المحكوم عليه بالإعدام والهارب في تركيا ، وجدي غنيم ، رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ويلوم الاخواني راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو مغازلا لأنهما لبسا لباس الديمقراطية كما يدعي
وقال الزفت غنيم في مقطع فيديو مدته نصف ساعة ، ان الاصلاحات الاخيرة التي طالب رئيس الجمهورية بإنجازها لفائدة المرأة التونسية ولاقت مساندة شعبية ، هي خروج على الاسلام وانتصارللكفر و للعلمانية التونسية وفق تغيره
وهاجم الداعية الاخواني تقريبا كافة الشعب التونسي مكفرا إياه بسبب دعمه لمثل هذه القوانين
ويذكر ان نظام الترويكا الذي قادته حركة النهضة الأخوانية قد استقبل الزفت غنيم في تونس سنة 2012 أحسن استقبال رغم معارضة قوى المجتمع المدني لدخوله الاراضي التونسية وبث جهله وسمومه
استمع إلى ماقاله الزّفت إلى الآخر