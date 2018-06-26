الإخوامجي الجاهل رضا الجوادي يدعو إلى النفير

نشر يوم 24 جوان الإخوامجي الجاهل المدعو رضا الجوادي البييدق المطيع لراشد الخريجي الغنوشي التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
إِعلان حالة التّأهّب الشّـعبي
يجب على الشّعب التّونسي المسلم أن يكون مُتأهبا للدّفاع بكلّ الطّرق السّلمية المشروعة عن دِينه العظيم وأخلاقه الرّفيعة والتّصدّي للهجمات الفرنكوماسونية المعادية للإسلام وقِيَمه الإلهية. وما تقريرُ المدعوة بُشرى بن حميدة وجوقتها اليسارجية والعلمانجية المتطرّفة إلاّ محاولةٌ بائسة ويائسة لتحقيق ما عجز عنه إرهاب الاحتلال الفرنسي عقودا طويلة
الشيخ رضا الجوادي