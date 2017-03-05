افتتاح أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة التونسية الجزائرية

أشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مساء السبت 04 مارس 2017 رفقة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية عبد القادر مساهل، على افتتاح أشغال الدّورة 19 للجنة المتابعة التونسية الجزائرية التي تنعقد بالعاصمة الجزائرية يوميْ 4 و5 مارس الجاري، في إطار الإعداد للدّورة 21 للّجنة الكبرى المشتركة التي تحتضنها تونس يوم 9 مارس 2017
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، حرص البلدين على تأمين دورية انعقاد هذا الموعد الهام الذي يُمثِّل فرصة حقيقية لمتابعة مسيرة التعاون الثنائي وبحث سبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين
كما أعرب عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي من ديناميكية في مجالات متعددة، منوّها بالحصيلة الثرية التي تمخضت عنها اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة والزيارات المتبادلة بين سامي مسؤولي البلدين
وأبرز وزير الخارجية أهمية الاتفاقيات الثنائية التي سيتمّ رفعها إلى الاجتماع القادم للّجنة الكبرى المشتركة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لدفع التنمية بالمناطق الحدودية التي تمثل جسورا للأخوة والتواصل ورافدا أساسيّا لتحقيق التنمية والازدهار والتوقّي من المخاطر التي تهدّد أمن البلدين وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود
كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لجاليتي البلدين والعمل على تحسين أوضاعهما وتوفير الظروف الملائمة للاندماج والاستقرار بكلّ من تونس والجزائر
ومن جهته أشاد الوزير الجزائري بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية على كافّة الأصعدة، واصفا التعاون التونسي الجزائري بالنموذجي، كما أكد حرص بلاده المتواصل على مزيد تطويره والارتقاء به
وكان الوزيران أجريا قبل ذلك محادثة نظرا خلالها في سبل دعم العلاقات الثنائية، كما تطرّقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا الوضع في ليبيا، مؤكّديْن عزمهما على مواصلة التشاور والتنسيق في إطار « إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا » الذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يوم 20 فيفري 2017
سلال يستقبل الجهيناوي
استقبل الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح المصدر أن المحادثات تناولت أساسا سبل تعزيز علاقات الإخوة و الصداقة العريقة التي تربط البلدين و ذلك عشية انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الجزائرية التونسية الكبرى.
خلال هذا اللقاء الذي سمح بتعزيز تبادل الرؤى و التشاور السياسي بحث الطرفان المسائل المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية و التنقل الحر للأشخاص و السلع و كذا الوضع الأمني.
كما تطرق السيدان الجهيناوي و سلال لعدد من المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجرت المقابلة بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل
الصورة : الوزير الأول الجزاري عبد الملك سلال يستقبل اليوم الأحد خميس جهيناوي