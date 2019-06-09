تمّ الليلة إمضاء وثيقة إتفاق تحالف وطني بين كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس، من قبل السيدة سلمى اللومي الرقيق والسيد محسن مرزوق
ينص الإتفاق على الإنطلاق في مسار توحيدي يجمع كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية
كما تعقد الحركتان ندوة صحفية يوم الثلاثاء 11 جوان على الساعة العاشرة صباحا لتقديم أكثر تفاصيل حول بداية المسار التوحيدي ونص الإتفاق ، الذي يؤكد على ضرورة عرضه على هياكل الحركتين للمصادقة
إمضاء وثيقة إتفاق تحالف وطني بين كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس
تمّ الليلة إمضاء وثيقة إتفاق تحالف وطني بين كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس، من قبل السيدة سلمى اللومي الرقيق والسيد محسن مرزوق