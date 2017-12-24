تونس تقرر تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من و إلى تونس

أصدرت وزارة النقل التونسية ، منذ قليل هذا الأحد 24 ديسمبر، البلاغ المقتضب التالي ونشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك
قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من و إلى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية
جاء هذا البيان بعد ساعات قليلة من تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال فيها: تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة
للتذكير فقد كانت وزارة النقل التونسية أعلنت، الجمعة، أن « شركة الخطوط الإماراتية منعت في ذلك اليوم التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار
وأضافت الوزارة أن « الإدارة العامة للطيران المدني قامت بالتدخل لدى سلطة الطيران المدني بدولة الإمارات قصد رفع هذا الإجراء نهائيا نظرا لمخالفته للقوانين والتراتيب المعمول بها دوليا في مجال الطيران المدني مع دعوة الشركة لاحترام القوانين الدولية في مجال النقل الجوي ». وأكدت الوزارة أنها ستتابع الموضوع للتأكد من مدى التزام الشركة الإماراتية بم تم الاتفاق بشأنه بخصوص رفع الإجراء المذكور