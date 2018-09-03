الاتحاد العام التونسي للشغل يستعد لإضراب عام بالمؤسسات العمومية

ينظم قسم الدواوين والمنشآت العمومية تحت إشراف الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي بداية من يوم الغد الثلاثاء على الساعة الثالثة ظهرا بنزل الهدى بالحمامات الجنوبية ندوة وطنية تضم أكثر من 150 نقابة تمثل المؤسسات العمومية
وأكد الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن القسم أنه تمت دعوة كافة الهياكل النقابية داخل كل المؤسسات العمومية للحضور وإبداء الرأي حول مشروع الحكومة الخاص باصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وستخرج توصية لدعم موقف مجمع القطاع العام الداعم لتنفيذ إضراب عام بالمؤسسات العمومية نتيجة تعطل المفاوضات الاجتماعية و توجه حكومي لإعداد مشروع لخوصصة المؤسسات العمومية دون تشريك الاتحاد
وسيقدم الأمين العام خلال افتتاح الندوة وجهة نظر المنظمة حول خطة الحكومة للتفويت في القطاع العام ورؤية الاتحاد والخطة النضالية المطروحة
المصدر : – الاتحاد العام التونسي للشغل