إحباط عمليتين إرهابيتين متوازيتين بين تونس وألمانيا

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالقرجاني من الكشف عن عنصرين إرهابيين على إرتباط وثيق بإرهابي تونسي مقيم بألمانيا تمّ إيقافه هناك إثر تورطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ عملية إرهابية
بينت الأبحاث مع العنصر الأوّل أنه حاول الإلتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية بسوريا غلا أنه لم يتمكن من ذلك وبقي على تواصل بالعنصر المتواجد في ألمانيا واتفقا على أن يتولى كل منهما تنفيذ عملية إرهابية بصفة متوازية ببلدي إقامتهما (تونس وألمانيا) بواسطة قنبلة تقليدية الصنع، إلا أنّ عملية كشفه حالت دون تنفيذ مخططه
فيما بينت الأبحاث مع العنصر الثاني أنه تولى التنسيق بغاية توفير وثائق سفر مفتعلة لفائدة العنصر الإرهابي الموجود في ألمانيا بغاية تسهيل فراره وتنقله بأوروبا بعد تنفيذه للعملية الإرهابية المذكورة
بإحالتهما على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر السيد قاضي التحقيق المتعهّد بطاقة إيداع بالسجن في شأنهما
02/08/2018