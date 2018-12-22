أَلاَ خَسِئْتُم…. نحن قَوْمٌ الحُرَّةُ فيهم إِنْ جَاعَتْ لا تَأكُل بِثَدْيَيْها

ألا خسئتم وخسئ من انتقل إليكم يتسوّل.. نحن قوم الحرّة فيهم إن جاعت لا تأكل بثدييها.. .. ثبتو في الصورة الكلاب حاشاكم ما اختاروا كان صورة لإمرأة.. المرأة التونسية اللي حكّتلهم وللخوانجية متاعهم المرّار.. » تحت الصفر.. اذهب لعنة الله عليكم وعلى المخيّر فيكم.. الكنز اللي عنّا تقعدو قرون باش تتحصلو على مثيله.. آه يا قهرتنا من الحفش اللي تحكم فينا
الدكتورة نائلة السليني
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كل اناء بما فيه يرشح
يجيدون إهدار الكرامة لانهم لم يشاركو في صنعها
قطر الخيرية ..تونس الخيرية وغيرهما من جمعيات المال السياسي
مبروك كرشيد
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شوفوا هالصورة. ثبتوا فيها. هذه تونس كما تقدمها جمعية قطر الخيرية.
Qatar de merde oui plutôt
علاش هكة جماعة بول البعير والجهل والتخلف يصوروا في تونس الخضراء العزيزة الغالية بالطريقة هذه؟
يكب سعد فلوسكم احنا جمعياتنا قادرة تدفي اولادنا كل عام. ودولتنا مع الاسف الفلوس اللي عندها باش تعطيهم تعويضات لجماعة نضال ماء الفرق والحرق. بربي انشروا ونددوا
سلوى الشرفي
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اذا كنتم بغايا وغلمانا ترضون بيع صورة تونس في الخارج، فنحن رجال هذا الوطن ونساؤه الشرفاء لا نقبل
الدكتورة ألفة يوسف
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اغربوا عن أرضنا وبحرنا وشمسنا . وطننا أطهرمن أن يدنسه أمثالكم
إلى قطر الخيرية وكل من تخوّل له نفسه ويعتقد أننا نستجدي العطف ونلتمس الصدقة
نحن لا نموت من البرد ، أي برد تتصورون، لأننا نتدفأ بعقولنا ، نعم وإن ملكتم ما ملكتم من من مال الدنيا، فلن تملكوا ما نملك من تاريخ وحضارة وقيم إنسانية تقينا برد التخلف والوضاعة
إذهبوا إلى الشمال الغربي وكل قرى تونس البادرة والتي تُصورنها منسية سترون الأخلاق والعزة والكرم والبساطة .. وأما البرد فسيتلحفكم كما تلحف الظلام بصيرتكم
سيطعمونكم هناك قليلا من الزيت والزيتون وستدركون أن بترول الدنيا لن يستطيع أن ينبت ولو شجرة زيتون واحدة في أرضكم
سيماء المزوغي