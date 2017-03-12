أربعة دواعش يقتلون عون أمن بقبلي

تعرضت دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام الجهوي بقبلي الليلة الماضية 12 مارس 2017 في حدود الساعة منتصف الليل و40 دقيقة بمدخل مدينة قبلي مستوى مفترق جنعورة لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تتكون من أربعة عناصر على متن دراجتين ناريتين تحتوي كل واحدة منها على عبوة ناسفة تقليدية الصنع
و تمكنت الدورية الأمنية المتكونة من ثلاثة أعوان أمن من صد هذا الهجوم مما أسفر عن استشهاد عون أمن وإصابة زميله بجروح خضع على إثرها إلى عملية جراحية، والقضاء على إرهابين إثنين وجرح ثالث حاليا بالمستشفى فيما تمكن العنصر الإرهابي الرابع من الفرار
ولا تزال الأبحاث الأمنية متواصلة وعمليات التمشيط مستمرة