أحد أبناء راشد الغنوشي يطعن عوْنَيْ أمن بسكين بساحة باردو

تعمّد شخص من أبناء راشد الغنوشي صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر مهاجمة دوريّة أمنيّة تابعة لشرطة المرور بساحة باردو وطعن ضابط بسكين على مستوى رقبته واستهدف زميله على مستوى جبينه
وتمّ إلقاء القبض على هذا الشخص الذي اعترف وفق التحرّيات الأولية بتبنيه للفكر التكفيري منذ 3 سنوات ويعتبر أن رجال الأمن « طواغيت » على حدّ تعبيره وأن قتلهم هو نوع من أنواع « الجهاد » وفق إعتقاده
هذا وقد تمّ نقل الضابط برتبة رائد لمستشفى الرّابطة حيث يتلقى العلاج بالعناية المركّزة فيما تمّ إسعاف زميله والأبحاث متواصلة
عن بلاغ من وزارة الداخلية