النائب فيصل التبيني يطلب من وزير الدفاع رفض الحضور للمساءلة من قبل الإخواني الغنوشي

الغنوشي طاح قبل الضربة
على وزير الدفاع رفض الحضور
خطير جدا…جدا…جدا
هذه المراسلة ( أسفله ) لا تمثلني
وفيها تعدي صارخ على المؤسسة القضائية
ويتواصل نفاق الغنوشي والنهضته
الغنوشي يستعمل مجلس النواب لحماية جماعته على حساب النواب الشرفاء وهاته المراسلة لوزير الدفاع لا تمثلني كنائب بالبرلمان وفيها تدخل في القضاء
دائرة اعلام
النائب فيصل التبيني
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راشد الغنوشي استبحت كل شيء واصبحت توظف المجلس للتدخل في السلطة القضائية ولحماية الموالين لك
#مجلس الشعب ليس مزرعة خاصة
#خلي القضاء يخدم خدمته
#استحي
اذا فمة حد يتحمل المسؤولية الاولى والاخيرة هو انت لانك
لم تعمل على ارساء المحكمة #الدستورية
لم تعمل على تنقيح القانون حتى لا يحاكم #مدنيين امام المحاكم العسكرية
عملت #دستور ملغم وغير واضح تسبب في ازمة سياسية
عملت فقط على تقسيم الغنيمة ونسيت باب الدار محلول
ستدفع ثمن ما فعلت في حق هذا الشعب
النائبة منيرة عياري