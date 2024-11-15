يوم 22 نوفمبر الجاري التصريح بالحكم الإستئنافي في قضية عبير موسي مع هيئة بوعسكر

قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 22 نوفمبر الجاري
ومثلت عبير موسي اليوم الجمعة بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف وذلك للنظر في الطعن المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عامين اثنين اثر شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات( مع هيئة بوعسكر ) بسبب تصريح اعلامي أدلت به
وحضر عدة محامين للدفاع عن عبير موسي من بينهم محامون أجانب حضروا جلسة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024