يوم الحشر الاستفتائي سيكون الحضور مخجلا ومذلا… وحلِيلْ أُمْها تونس

إطلعت على قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء…طبعا لا أعلم من منهم « مع » ومن سيقول « لا » لدستور مولانا ساكن قرطاج لكن حين أقرأ جيدا قائمة الأحزاب والجمعيات دون أن ألتفت إلى قائمة الاشخاص الطبيعيين أقول فقط أن من سيعوّل على هؤلاء سواء كان بالرفض أو بالقبول بدستور مولانا خاسر لا محالة….فقائمة الأحزاب قد لا تجمع حولها أكثر من أفراد عائلات أعضاء تنسيقيات هذه الأحزاب وقد لا تملأ أكثر من ثلاث حافلات « زينة وعزيزة »…لكل حزب أو تحالف حزبي…أما قائمة الجمعيات فغاياتها معروفة ولن تكون قادرة على تغليب طرف على الآخر…خلاصة القول نحن أمام « لطخة » ستعيد الجميع إلى أحجامهم الطبيعية…ولا غرابة إن عاشت البلاد في قادم الايام موجة جهنمية من الحرّ قد تمتدّ إلى يوم الحشر الاستفتائي ليكون الحضور مخجلا … ومذلا… وحليل أمها تونس
سلامة حجازي