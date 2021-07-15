هل التعويض استحقاق ؟

من باب العدل إذا تعرّض المواطن لأيّ شكل من أشكال الاعتداء على حرمته و مكاسبه و حرّياته أن ينصفه المجتمع. و الإسلاميون يطالبون منذ سنوات بالتعويض على ما تكبّدوه في نضالهم السياسي من خسائر أيّام بورقيبة و ابن عليّ. و النّاس، اليوم، من غير أنصارهم، يحللّون لغيرهم، من اليساريين ما يرونه حراما فيهم. و حجّتهم على ذلك أنّ نضال الإسلاميين ما كان يوما نضالا وطنيّا حقوقيّا و أنّ ما كان لهم من طموحات و مشاريع سياسيّة يتحمّلون وحدهم تبعاتها و أنّ فشلهم في إدارة الشأن العام على امتداد حكمهم، بعد « الثورة » خير دليل على ذلك
لكنّ هذا الرّفض للتعويض تقابله نصوص قانونيّة غير معبّرة عن أيّ شكل من أشكال الإقصاء في تكوين الأحزاب و بعث الجمعيّات و غيرها و ذلك باسم الحرّية المكتسبة المنفجرة بعد الكبت المستبدّ. و لهذا فإنّ القانون يسوّي بين الإسلاميين و غيرهم. و لقد ظلّ المجتمع يعاني بعد « الثورة » من تبعات هذه الحرّية المطلقة و هذه المساواة التّي صارت مرادفا للتسيّب و الفوضى و ظلّ إلى اليوم في تجاذب و أخذ و عطاء بين الكبح و الإطلاق في غياب الرؤية الواضحة و السياسة الحكيمة
فهل بقي من حقّ الإسلام السياسي اليوم أن يفتح « باتندا » حزبيّة بعد أن انكشفت أوراقه ؟ و هل من حقّ تشكّلات مثل حزب التحرير و غيره من المتطرّفين المنكرين لهويّتنا التونسيّة الحاملين لألوية أجنبيّة أن يكون لهم وجود رسميّ و كرسيّ إعلاميّ و نيابيّ؟
إنّ الغرب، باسم الحرّية، لا ينتهج الإقصاء في العمل السياسي، و التطرّفُ الحزبي عندهم نشاط مباح لكنّ من الضوابط في الوعي الجماعي و من القيم و المبادئ الجماعيّة في السياسة و الإعلام و التربية و الثقافة ما يمثّل حاجزا مانعا من امتداد أعناق المتطرّفين و ما هو متوفّر في الغرب مفقود في بلادنا. و نحن لا نحبّ بعد هذه الثورة « اللعينة » أن نوسم بميسم الدكتاتوريّة و الغطرسة و مع ذلك و في غياب الوعي الجماعي و البوصلة الرشيدة أليس من حقّنا، في هذا الظرف اللعين أن نشترط في تشكيل الأحزاب و الجمعيّات و الترشّحات إلى المسؤوليات الشروط الدّنيا التّي تمليها البوصلة السياسيّة و أهمّها الولاء لتونس و إقصاء الدّين و أشكال التطرّف من السياسة دون السقوط في الرئاسة مدى الحياة التّي لا يطلبها صاحبها بقدر ما يدفعه إليها المنافقون
الدكتور الهادي جطلاوي