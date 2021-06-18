أكد رئيس الجمعية التونسية للخبراء العدليين، محمد السبري، اليوم الجمعة، أن الاتهامات التي روجها نواب حزب « قلب تونس »، حول تدليس الاختبار الفني المتعلق بقضية نبيل القروي، « باطلة » وتتنزل ضمن الأخبار الزائفة، وفق ما افادت به « وكالة تونس إفريقيا للأنباء »
وأعرب السبري، وفق المصدر ذاته، عن استغرابه من تبني بعض الوجوه السياسية لادعاءات باطلة، والقيام بالتسويق لها في الإذاعات الخاصة، دون العودة الى ملف القضية الذي يحتوي على وجود شبهة تبييض أموال تقدر بما قيمته 50 مليون دينار
وبين أنّ الجمعية، كانت تقدمت بقضية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد النائب عياض اللومي ، بخصوص ما اعتبره « تصريحات غير قانونية مست من هيبة القضاء »، منتقدا قيام بعض المحامين ونواب بالبرلمان بنشر وتسريب معلومات خاطئة للرأي العام
وشدد على أن الخبراء العدليين لا علاقة لهم بالصراعات السياسية، نافيا توجيه تهمة التدليس للخبراء الثلاثة الذين تناولوا قضية نبيل القروي، وفق المصدر ذاته
نواب حزب « قلب تونس » يروّجون الأكاذيب حول قضية نبيل القروي
أكد رئيس الجمعية التونسية للخبراء العدليين، محمد السبري، اليوم الجمعة، أن الاتهامات التي روجها نواب حزب « قلب تونس »، حول تدليس الاختبار الفني المتعلق بقضية نبيل القروي، « باطلة » وتتنزل ضمن الأخبار الزائفة، وفق ما افادت به « وكالة تونس إفريقيا للأنباء »