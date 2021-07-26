نقابة الصحفيين تُعبّر عن شديد قلقها إزاء ما يهدد حرية التعبير والصحافة

تعيش تونس هذه الأيام وضعا سياسيا دقيقا بعد اعلان رئيس الجمهورية يوم أمس الأحد 25 جويلية 2021 عن جملة من التدابير الاستثنائية . وعلى ضوء ذلك يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن
– تؤكد على مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة التي رفعها التونسيون خلال تحركاتهم الاحتجاجية في مختلف الولايات يوم عيد الجمهورية على خلفية تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والناتجة عن فشل منظومة الحكم برمته، وتحذر من المساس باي مكسب من مكاسب ثورة الحرية والكرامة
– تُعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن شديد قلقها إزاء ما يهدد حرية التعبير والصحافة والإعلام من مخاطر ومحاولات الزج بهما في الصراع السياسي. وتدعو الجميع الى النأي بالإعلام والصحفيين عن كل هذه التجاذبات واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور
– تدعو الصحفيين ومختلف المؤسسات الإعلامية الى التحلي بروح المسؤولية في هذا الوضع الدقيق، والتقيد باخلاقيات المهنة والتثبت من الأخبار وعدم بث خطابات الكراهية والعنف والتحريض سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في المواد الصحفية
– تطالب نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية بتوضيح الرؤية فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المعلنة ووضع خارطة طريق تتم بمشاركة مختلف القوى الوطنية دون اقصاء، وتكون وفقا لرزنامة زمنية محددة ضامنة لمدنية الدولة ولاستمرارية مسار الانتقال الديمقراطي
– تدعو النقابة كل مكونات الساحة السياسية الى التهدئة والتعقل وعدم الانجرار نحو مربع العنف والانقسامات بين التونسيين
تونس في 26 جويلية 2021
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
بيان