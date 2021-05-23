مبروك كورشيد يخفف من جرائم الإخوانجية و يرضى ذليلا بدور ذيل الأفعى

تعليقا على ما ورد في التدوينة أدناه أقول
1) لم تكن مع الغنوشي يعني أنه لا خلاف لك معه رغم الدمار الذي حصل بسببه وبسبب سياساته وكنت طرفا في صنعها وتنفيذها
2) قولك ذباب عبير تسمية في غير محلها وسوء تقدير تقصد به الاستهانة بمساندي عبير فهل يصح القول بأن أنس أو عميرة علية أو معز الجودي أو سالم المرزوقي وغيرهم كثير قلت هل يصح وصفهم بالذباب؟ إن كنا نحن ذبابا فما الوصف الذي يليق بك وبأمثالك؟
3) خصومة عبير ومعها النخبة التي تدافع عن مدنية الدولة هي مع حزب التعويضات وامتداداته في الإدارة والنقابة والجمعيات وليست مع الموظفين والعياشة الذين لا حول لهم ولا رأي فنحن نواجه الخطر الحقيقي أي رأس الأفعى وليس ذيلها
لذا فإن التصدي لكل من يخفف من جرائم الإخوانجية أو يدافع عنهم خفية أو علنا أو يستهدف القوى المناوئة للقرضاوي وبؤرته في باردو فرض عين على كل تونسي وتونسي
أنس الشابي