ما سكت عنه قيس سعيد بعد لقائه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية

تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد حيث كانت لي الفرصة للتأكيد على مواصلة الولايات المتحدة تركيز الجهود لمساعدة تونس على تجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة الكورونا، وذلك من خلال توفير آلاف المنح والقروض للشركات الصغيرة بالاضافة الى دفع الاستثمار والتجارة من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا. كما أكّدت مجددا التزام الولايات المتحدة بتسهيل عملية جلب أكثر من 4.3 مليون جرعة من لقاحات « كوفيد.19 » عبر آلية « كوفاكس » — السفير دونالد بلوم
وهذا بلاغ رئاسة الجمههورية . الفرق واضح لا يحتاج إلى تعليق
في إطار سلسلة اللقاءات مع السفراء المعتمدين في تونس، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 15 مارس 2021 بقصر قرطاج مع سفيري دول شمال القارة الأمريكية بتونس وهما سفير الولايات المتحدة السيد « دونالد أرمين بلوم » وسفير كندا السيد « باتريس كوزينو » بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي
ومثل اللقاء فرصة للتأكيد على عمق وعراقة الروابط التاريخية التي تجمع تونس بكلّ من الولايات المتحدة وكندا، وبحث سبل تعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون مع البلدين في مختلف المجالات
وجدّد رئيس الدولة تأكيده على أن جائحة كوفيد 19 أظهرت للعالم كلّه أن الإنسانية جمعاء يجب أن تلتقي حول جملة من الأهداف لفائدة الإنسان حيثما كان، وباختلاف الدول وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية
وعرّج رئيس الجمهورية في حديثه مع السفيرين على عدد من التجارب الدستورية المقارنة منها التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية والتاريخ الدستوري لكندا وبعض الدول الأخرى متوقفا عند أسباب نجاح هذه التجارب