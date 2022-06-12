ما حقيقة «التسونامي» الذي يضرب الأحزاب والمنظمات اليوم؟

يحتاج المرء لفهم الظواهر الاجتماعية والسلوكات الإنسانية والمشكلات السياسية والقيمية بشكل عام إلى أسس العلوم الطبيعية، وما أحوجنا اليوم لفهم ما يدور في المجتمع التونسي في أكثر من مجال، ومن بينها مجال العمل العام حيث تبرز الشيطنة والترذيل والنفور من جهة، والتمجيد والعرفان والدفاع عن الأحزاب والمنظمات والنقابات من جهة أخرى
ولسنا نبالغ حين نقول أن الأمر تجاوز الزلزال العادي وأصبحنا أمام تسونامي يضرب في العمق المجتمعين المدني والسياسي، تسونامي تشكّل في «لحظة» 25 جويلية 2021 ـ وربما تخمّر قبلها ـ وتواصلت ارتداداته وتضاعفت إلى اليوم وها هي «الشقوق» و«التشققات» و«الانقلابات» و«الاختراقات» والفتن تعصف بأكثر من كيان
الثابت في تقديرنا أن بعض هذه الجوانب السلبية طبيعية في حياة الشعوب وخصوصا في ما يعرف أو يقال أنها لحظات تغيير أو ثورة وانفجار ثوري أو انتقال ديمقراطي أو غيره من التصنيفات، بيد أن الثابت كذلك أن النهج الذي نسير فيه ملغّم وغامض ويفتقد إلى بوصلة معلومة على الأقل فنحن بموافقة الجميع في «نادي الديمقراطية» ليس حبّا أو كرها أيضا، وهذا يعني حتما ضرورة وجود وسائط تقليدية قويّة، أحزاب تحكم وأخرى تعارض ومنظمات ونقابات تدافع عن منظوريها وتلجم جنوح السلطة إلى التسلط والاستبداد
ولا يستطيع المرء هذه الأيام تجاهل أو التقليل من «التطورات» التي شهدتها عديد الوسائط التقليدية بسبب مباشر أو غير مباشر متصل بـ«لحظة 25 جويلية» مع تسجيل «تحسّن» في البعض منها سمح بإعادة الحياة لبعضها وتحريك بعضها الآخر في الفضاء الافتراضي وحتى في الشارع
في الأحزاب كانت حركة الشعب مثلا وقبلها النهضة والوطد الاشتراكي والوطد الموحد على سبيل المثال مسرحا لتمايز كي لا نقول تناقض في المواقف الداخلية، ولئن غذت «اللحظة» الصراع داخل الحزب «الاشتراكي» ووجدنا موقفين لقيادتين مختلفتين بشأن المشاركة في الحوار الوطني، وكذلك الأمر في «الموحد» الذي سحب عضوية المنجي الرحوي من الحزب نهائيا بعد تمرده على موقف الحزب والحضور في الحوار الوطني كـ«شخصية وطنية» حصل تململ داخل الحزب العروبي نما وترعرع مع المؤتمر الأخير للحزب حيث أقدم بعض المنخرطين والقيادات الجهوية والمحلية على إصدار بيان عبروا فيه عن رفضهم للتسيير الحالي للحزب معتبرين أنه رغم مساندتهم لإجراءات 25 جويلية إلا أن «مواقف المكتب السياسي غير منسجمة مع مبادئ الحركة التي غلب عليها الخط الانتهازي» وفي النهضة، تكرّس التشقّق في التنظيــم ـ في الظاهر ـ وأصبحنا إزاء «نهضات» في ما سمي بجبهة الخلاص الوطني
في المنظمات المهنية يكابد الاتحاد العام التونسي للشغل تداعيات ما أقدمت عليه القيادة منذ سنة ونيف تقريبا بالإصرار على تنقيح لوائح المنظمة للسماح بالتمديد للأعضاء الذين طالت قيادتهم للمكتب التنفيذي وهو ما يمس جوهر الديمقراطية التي يتمسك بها النقابيون الآن وبحدّة في علاقة بالسلطة
وفي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فجّرت «لحظة 25 جويلية» وما تلاها المنظمة إلى رأسين، وفي الوقت الذي يتمسك فيه المنتخب في المؤتمر الأخير بالرئاسة، يحضر رئيس جديد أشغال الحوار الوطني
أما الكيانات المدنية التي أصابها التسونامي بقوة، فأبرزها هيئة المحامين والتململ الذي صار علنيا ومكشوفا فيها بين خط العميد وخط آخر تحت يافطة الاستقلالية، ونفس الأمر حصل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
وخلافا لتجربة الحوار الذي قادته الرابطة ضمن الرباعي مع اتحاد الشغل واتحاد الأعراف وهيئة المحامين في 2013 هزت مشاركة المنظمة الحقوقية في الحوار الجديد أركانها، ودخل «القدامى» على خط الأزمة ـ علما وأنها ليست المرة الأولى ـ وبرز التباين بين الرابطيين بين من يتشبث بالمشاركة وبين من لا يرى جدوى من حوار نتائجه معلومة مسبقا. والأكيد في تقديرنا أن هذه التطورات وهذا : الزلزال سيلقي بظلاله على المؤتمر القادم للرابطة الذي سيلتئم قبل نهاية السنة
وبقياس العلوم الطبيعية، فإن الزلازل تُصنَّف حسب سبب حدوثها أو حسب العمق أو حسب مقاييس قوتها، وأشهر هذه المقاييس مقياس ريشتر، ومن هذا المنطلق فإن أحزابنا ونقاباتنا ومنظماتنا هي تحت وقع الزلزال بالنسبة إلى الكثير منها وبالنسبة إلى البعض الآخر فإن الأمر يتعلق بـ«تسونامي» في أعلى الدرجات، وهذه حقيقة ستساهم في الفرز لأن الطبيعة لا تحتمل الفراغ والبقاء فيها دائما للأصلح كما يقال وهو ما سنراه في المرحلة القادمة بكل تأكيد بقطع النظر عن حسابات ومعادلات اللحظة الراهنة
بقلم: مراد علالة