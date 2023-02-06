لا يلدغ التونسيون من جحر مرتين

حسب نتائج سبر الآراء الذي نشرته إحدى المؤسسات المختصة يوم 04 فيفري المنقضي احتل رئيس الجمهورية قيس سعيد المرتبة الأولى في نوايا التصويت يليه الكاتب والصحفي الصافي سعيد، ثم كادوريم تليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الرابعة ورئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي في الترتيب الخامس
نتائج اتهمها البعض بالفبركة ولكنها على كل حال غير غريبة عن الواقع ومعطياته. ففي الديمقراطيات المعاصرة كثيرا ما يتصدر النوايا أشخاص غير مؤهلين سياسيا للاضطلاع بالدور القيادي لكن اختيار الناخبين لا يخضع دائما لمعايير موضوعية. فقد يتم التصويت بمبدأ معاقبة الحكام المباشرين أو كرد فعل على فشل سياسات أو التمسك بايديولوجية ما. إن ما يفسر حضور شخصيات ككادوريم في سباق النوايا الانتخابية هو الشكل الذي قدم به في الإعلام: منقذا من الجوع وحانيا على ضعاف الحال، وفتوة محافظا على الوفاء للرئيس السابق صهره زين العابدين بن علي، وقوته المالية ومجموعة من التقنيات التسويقية لصورته كاناقته وتمرير ومضات تظهره في وضع تفقد لمستشفى أو مدرسة. شخصية لم تفوت فرصة الكوفيد مثلا فاتصلت ببعض المستشفيات الجهوية وقدمت المساعدة المالية والتجهيزات في الوقت الحرج في فترة كانت فيها الأزمة الوبائية في أشدها. الاستثمار في فقر الناس وفي هشاشتهم الاجتماعية واحتياجهم النفسي لفكرة المنقذ صاحب العصا السحرية
أما نية التصويت لأسماء مرت بالحكم ولم تخلف نجاحا بل مزيدا من تعميق الأزمة فقد تفسر نفسيا بالاعتياد وبقولة مأثورة « شد مشومك لا يجي ما أشوم » أو ب « اللي تعرفو خير ممن لا تعرفه » وفي كل الحالات فإن هذا النكوص للوراء ونية التصويت لشخصيات مضت وفشلت تعبر عن الخوف من الجديد وعدم القدرة على التخلص من الماضي حتى لو كان بائسا
قد يتمظهر هذا العجز الثقافي البنيوي في علاقات اجتماعية لا يمكن وضع حد لها بسبب تعلق بالقديم وبما تعرفه وبشد مشومك وقد يتجلى هذا الخوف من الجدة في مظاهر عدة من بينها لائحة من الأسماء بعضها يرمز إلى قوى محافظة تقليدية وأخرى يرمز إلى قوة المال والتجارة وأخرى ترمز إلى قوة الجالس على كرسي الحكم اليوم. ورغم كل هذا الاتجاه العبثي نحو القديم والذي ثبت فشل تجربته أو الذي ليس مناسبا أصلا للسياسة فإن قوى التغيير التونسية على أرض الواقع موجودة ولكنها غير مهيكلة سياسيا في شكل أحزاب أو حتى شخصيات مسوقة إعلاميا
فالرموز الشبابية الحاملة لمشروع عميق ومنسجم مع الواقع لا تسوق كمنتوج لأنها خارج لعبة المصالح، وكذلك الرموز النسائية لا يترك لها المجال في لعبة قواعدها أبوية ومحافظة ولكن هذا لا يعني أن قوى التغيير غير مستعدة لافتكاك مساحتها والتعبير بشكل أو بآخر عن وجودها من خلال تشكلات غير مرئية ولكنها قادرة على خلق فارق في المستقبل مثل اجتماع أصوات النساء المدافعات عن حقوقهن أو اجتماع أصوات الشباب غير المنتظمين تحت هيكل يعبر عن مشاغلهم أو اجتماع أصوات العمال من خلال العمل النقابي المؤثر دائما في السياسة التونسية
إن صعود أسماء لا علاقة لها بالسياسة إلى العلن قد يكون نتيجة قوة التلاعب والهيمنة ولكن الشعوب الحرة المبدعة قادرة على فرز فاعليها في اللحظة المناسبة والتونسيون لا ينقصهم الإبداع والقدرة على تغيير واقعهم نحو الأفضل. وقد تكون الأزمة الحالية خانقة وقاهرة ولكن الشعوب تتعلم عبر الأخطاء كيف تختار قادتها كما يتعلم الطفل عبر السقوط المتكرر كيف يقف ويمشي ثم يجري وقد يصبح ذلك الطفل المتعثر يوما أسرع عداء في العالم. إن الشعوب الحرة تتعلم دروس التاريخ ولا تعود إلى الوراء ولا يلدغ الحر من جحر مرتين
زينب التوجاني