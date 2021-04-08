كتلة المقرونة تواصل دعمها للحكومة و تطلب تقييم عملها

إجتمعت كتلة قلب تونس اليوم الخميس 08 أفريل 2021 بمجلس نواب الشعب و بعد التداول في الوضع العام
1. تعبر على تضامنها مع زعيم ورئيس الحزب نبيل القروي إيمانا منها ببرائته و إعتباره سجينا سياسيا، وتدعو الكتلة لضمان محاكمة عادلة دون تدخل أي طرف سياسي بما يدعم مبدئ إستقلالية القضاء
2. تفند كل الأخبار الزائفة التي تمس من الكتلة ويعبر أعضائها على تماسكها وإلتزامها بالقيام بالمسؤوليات المناطة بعهدتها داخل البرلمان و خارجه
3. تواصل دعمها للحكومة وتدعو لتكوين لجنة مشتركة بين الكتلة والمكتب السياسي لتقديم ورقة عمل حول تقييم العمل الحكومي للخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية و خطتها لمواجهة جائحة كورونا ،تقدم خلال المجلس الوطني الذي سينعقد في الأيام القليلة القادمة
عاشت تونس
الحرية للرئيس نبيل القروي
عاش حزب قلب تونس
رئيس كتلة قلب تونس
أسامة الخليفي