كاذبة كذوبة كذّابة .. وجاهلة

أوّلا :سوابق حمّالة حطب الفتنة هذه لا تُحصى ولا تُعدّ ، وهي سائبة تعقر كلّ من تُدركه من المعارضين والمحامين والقضاة والنّقابيّين
ثانيا : بلاغ هيئة الدّفاع صدر منذ 48 ساعة وصرّح أعضاء هيئة الدّفاع منذ 24 ساعة ،فكيف علمت المُخبِرة بما لم تعلم به النّيابة ولا فرع المحامين ولا المعنيّ بالأمر ..!؟
ثالثا : المحامون لا يَستمع إليهم سوى قضاة التّحقيق
من تفرّغ للوشاية والكذب ونشر الأخبار الزّائفة وفرش نفسه مداسا لأصحاب السّلطة لا يجد وقتًا للإطّلاع على ما لا يجهله المبتدئون
#رداءة_تدافع_عن_رداءة
المحامي سمير ديلو