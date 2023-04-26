كاذبة كذوبة كذّابة .. وجاهلة

26/04/2023 |

أوّلا :سوابق حمّالة حطب الفتنة هذه لا تُحصى ولا تُعدّ ، وهي سائبة تعقر كلّ من تُدركه من المعارضين والمحامين والقضاة والنّقابيّين 

ثانيا : بلاغ هيئة الدّفاع صدر منذ 48 ساعة وصرّح أعضاء هيئة الدّفاع منذ 24 ساعة ،فكيف علمت المُخبِرة بما لم تعلم به النّيابة ولا فرع المحامين ولا المعنيّ بالأمر ..!؟

ثالثا : المحامون لا يَستمع إليهم سوى قضاة التّحقيق 

من تفرّغ للوشاية والكذب ونشر الأخبار الزّائفة وفرش نفسه مداسا لأصحاب السّلطة لا يجد وقتًا للإطّلاع على ما لا يجهله المبتدئون 

#رداءة_تدافع_عن_رداءة

المحامي سمير ديلو