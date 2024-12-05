قيس سعيّد يريد تطهير وزارة تكنولوجيات الإتصال ممن تسللوا إليها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، السيد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال
وأكّد قيس سعيّد على الأهمية البالغة للأمن السيبرني معتبرا إياه جزء من الأمن القومي التونسي.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تأمين هذا الفضاء لا على المستوى الوطني فحسب ولكن أيضا على المستوى الدولي لأن الفضاء الافتراضي ليس له حدود تقف عند حدود الدول بل يشمل العالم كلّه
وعلى صعيد آخر، أكد قيس سعيّد على ضرورة تطهير وزارة تكنولوجيات الاتصال ممّن تسللوا إليها فوظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ سنة 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة
وشدد قيس سعيّد كذلك على ضرورة الإسراع بتحسين الخدمات في عديد مكاتب البريد وانتداب أعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف
كما تعرّض قيس سعيّد إلى الوضعية المتردية لعديد الأقطاب التكنولوجية التي لم تعد أقطابا إلا للفساد والتكنولوجيا فيها وُظّفت لا لخدمة الوطن بل على النقيض لذلك تماما
وأمر قيس سعيّد، خلال هذا اللقاء، بفتح ملفّ مركز البحوث والدراسات للاتصالات الذي شهد بدوره تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد.